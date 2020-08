Plano de recuperação francês adiado para setembro  

O governo francês adiantou este sábado que vai divulgar os detalhes do seu plano de recuperação económica no valor de 100 mil milhões de euros na primeira semana de setembro e não na próxima terça-feira, como estava anteriormente planeado.

"O plano de recuperação está pronto, o calendário para a sua implementação ainda se mantém", adiantou o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal em comunicado citado pela Reuters.

O motivo para o adiamento do plano de recuperação prende-se com o início do novo ano letivo, agendado para o início de setembro, no qual as autoridades se querem focar. As escolas no país vão reabrir após dois meses encerradas devido à pandemia da covid-19 e o governo francês está a trabalhar para garantir que estão implementadas todas as medidas de segurança.

Ainda que não sejam conhecidos os detalhes do plano económico, as autoridades já adiantaram algumas medidas que deverão constar do programa, como cortes de impostos para negócios mais pequenos, promoção da criação de postos de trabalho para os mais jovens e financiamento para iniciativas ambientais.