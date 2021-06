Plataformas digitais: o que prevê o Livro Verde

As pistas, ainda genéricas, estão no Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que vai agora na sua segunda versão. O documento admite alterações ao regime dos veículos descaracterizados (TVDE), à lei laboral e ao regime de segurança social. Discussão faz-se ao nível europeu.

