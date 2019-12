O índice geral, que inclui todos os setores, registou a pior prestação desde o referendo do Brexit, em 2016, refletindo a pressão que a incerteza em torno da saída do Reino Unido da União Europeia tem exercido sobre a economia local.



A má prestação do setor industrial não se verificou apenas no Reino Unido. Na Alemanha e em França caiu para mínimos de dois e três meses, respetivamente, levando o índice da atividade industrial geral na Zona Euro a escorregar para os 45,9 em dezembro, de 46,9 em novembro.



Apesar da má prestação do setor industrial em todo o continente, o setor dos serviços conseguiu compensar e fez com que o índice PMI geral para a Zona Euro estabilizasse em dezembro (50,6 pontos), face ao mês anterior.



"A economia da Zona Euro não conseguiu ganhar fôlego em dezembro, de acordo com o PMI, terminando o quarto trimestre em que a produção subiu ao ritmo mais lento desde o segundo semestre de 2013. No entanto, enquanto a recessão no setor da indústria aprofundou, o setor de serviços mostrou sinais de resiliência", pode ler-se no comunicado do PMI.



Na Alemanha, a maior economia do bloco, o PMI manteve-se inalterado nos 49,4 pontos - ainda abaixo da marca dos 50 pontos. A ministra alemã com a pasta da economia e da tecnologia, Brigitte Zypries, disse que estes dados de estagnação da economia da Alemanha são um sinal de que a saúde económica poderá estar a recuperar o fôlego, apesar de existirem ainda alguns fatores de potencial perigo no horizonte.

A produção da indústria transformadora no Reino Unido encolheu mais do que o esperado em dezembro deste ano para um mínimo desde 2012, mostraram os dados do PMI, índice que mede a pulsação à saúde da indústria e dos serviços.Neste mês, a produção da indústria contraiu para 45,8 pontos, caindo dos 49,1 pontos registados em dezembro. O índice da atividade industrial conheceu também uma queda e recuou para 47,4 pontos, abaixo da marca dos 50 pontos, que separa a expansão da contração.