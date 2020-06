PMI mostra Zona Euro a iniciar recuperação económica

A Zona Euro já iniciou, em junho, a retoma da relevante quebra económica causada pela pandemia, porém trata-se de uma recuperação ainda lenta.





Os índices dos gestores de compras (PMI) para a indústria e serviços revelados esta terça-feira, 23 de junho, indicam isso mesmo, avançando de 31,9 pontos, em maio, para 47,5 em junho, um valor acima dos 42,4 pontos estimados pelos analistas.





Além da melhoria observada nos setores dos serviços e da produção industrial, no presente mês de junho também a confiança avançou para o patamar mais alto desde fevereiro.





Mas apesar desta evolução positiva, os analistas recomendam cautela análise dos números e nas conclusões acerca da retoma, desde logo porque o valor compósito sinaliza ainda uma contração e também porque se verifica uma quebra tanto no emprego como nas encomendas à indústria.





A atividade económica no bloco do euro deu assim sinais de maior robustez e de normalização face ao longo período de confinamento e consequente retração económica. A contribuir para isso mesmo esteve a evolução acima do esperado dos serviços e produção industrial na Zona Euro.





As duas maiores economias europeias foram determinantes para este resultado uma vez que o índice PMI na Alemanha avançou para os 45,8 pontos e o de França chegou ao patamar dos 51,3 pontos, terreno que significa expansão e a saída da contração.