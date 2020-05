Pode o Governo legislar com perguntas e respostas?

As perguntas e as respostas sobre os diversos diplomas têm sido uma ajuda, nalguns casos, e uma dor de cabeça, noutros. Há quem lhes chame “lei do guiché”. O que valem estas orientações do Estado? Pouco em termos jurídicos, muito em termos práticos. Podem vincular a ACT, mas não vinculam os tribunais.