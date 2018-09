A Polícia Judiciária (PJ), acompanhada pelo Ministério Público, realizou esta quarta-feira buscas na Câmara de Pedrógão Grande. À Sábado , o subdirector da directoria do Centro da PJ, Carlos Dias, confirmou as buscas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande. De acordo com o responsável, esta acção faz parte de "diligências no âmbito da reconstrução de casas afectadas pelos incêndios".As autoridades já estiveram nas instalações da autarquia e foram, posteriormente, para a Casa da Cultura, onde se situa o gabinete com a responsabilidade sobre a reconstrução de casas afectadas pelos incêndios. Estão, neste momento, 10 elementos da PJ no local.