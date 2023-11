Policrise faz ressurgir medo de estagnação prolongada

No espaço de dois anos, o mundo foi abalado por várias crises em simultâneo: covid-19, inflação, crise energética, subida das taxas de juro e as guerras na Ucrânia e em Gaza, que vieram juntar-se a outras mais estruturais. Chamam-lhe a “policrise”, e tem um impacto recessivo maior do que a soma das partes. E, sem mudanças estruturais, ameaça arrastar o mundo – em particular a Europa – para um período de

...