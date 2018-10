uma "carta extraordinária" do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e mostrou-se optimista em relação às negociações em curso.

"O p residente Kim vê um futuro brilhante para a Coreia do Norte. Estou ansioso por estar com ele para o nosso segundo encontro, que será realizado brevemente", disse Trump.

Esta reunião de Pompeo com o líder do regime norte-coreano deve servir de preparação para o encontro entre os chefes de Estado.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, têm novo encontro marcado. Segundo o Departamento de Estado da Administração Trump, citado pela AFP, a reunião terá lugar no próximo domingo, em Pyongyang.Na semana passada, o presidente dos EUA revelou ter recebido