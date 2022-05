Porque falharam as projeções de inflação do BCE?

O Banco Central fez uma avaliação do que aconteceu nos últimos meses sobre desvios dos valores da inflação face às previsões. Do que era esperado no final de 2021 para o valor registado no início deste ano as simulações apontam para uma diferença inédita de 2 pontos percentuais.

