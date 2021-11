Porque sobem menos os preços em Portugal?

Os dados do Eurostat apontam para uma inflação na Zona Euro superior à de Portugal. Analistas explicam a diferença com uma procura interna mais deprimida, um turismo ainda em níveis abaixo do pré-covid e diferenças legais na definição do preço da eletricidade.

