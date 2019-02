Porsche avisa clientes britânicos que preços podem aumentar 10%

Quem quiser comprar um Porsche no Reino Unido pode ver custo aumentar 10%. O alerta foi dado pela fabricante automóvel aos seus clientes britânicos, sendo que tal só virá a acontecer caso o Reino Unido saia da União Europeia (UE) sem acordo ("hard Brexit").

Numa carta enviada aos seus clientes esta sexta-feira, a Porsche adverte que mesmo que a encomenda do automóvel já tiver sido feita, o preço subirá até 10% se o veículo chegar ao Reino Unido já depois de 29 de março, data prevista para o divórcio entre o Reino Unido e a UE. Só escapam os clientes que já tenham pago o automóvel até 17 de janeiro.

Os clientes que têm encomendas mas ainda não pagaram, podem cancelar ou ajustar até à data do Brexit. "Tal como o resto da indústria, necessitamos rapidamente de uma visão clara sobre o futuro das relações entre o Reino Unido e a UE", refere a fabricante alemã, na carta que está a ser citada pela Bloomberg.

Este alerta da Porsche, unidade da Volskwagen, é apenas um dos exemplos das medidas que as empresas estão a anunciar para se protegerem de um "hard Brexit".

Neste cenário, as importações de produtos por parte do Reino Unido, que sejam oriundos de países da UE, deixam de beneficiar da isenção de tarifas, pois passam a aplicar-se as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Apesar de ter no Reino Unido um dos seus principais mercados na Europa, a Porsche não tem qualquer fábrica na região, pelo que os automóveis que vende nesta região são todos importados de outros países europeus.

O Macan, popular SUV da Porsche, está a ser vendido no Reino Unido por 46.344 libras. Caso seja aplicada uma tarifa, o preço dispara para 50.978 libras.

"Tendo em conta a atual difícil situação, continuamos preparados para todas as eventualidades", refere a Porsche.