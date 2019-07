Portal do Governo Regional da Madeira na internet foi alvo de ciberataque

"Tudo indica que esta situação não foi dirigida, mas integra, sim, um ciberataque alargado, tendo como alvos diversos sites governamentais de Portugal e de vários países do mundo", refere a vice-presidência em nota de imprensa.

A situação foi detetada pelas 15:05 no portal madeira.gov.pt, tendo os serviços da Direção Regional do Património e Informática (DRPI) iniciado os procedimentos de "investigação técnica e preservação de prova forense", bem como a "recuperação do normal funcionamento" do portal.

A DRPI deu conhecimento do ataque ao Centro Nacional de Cibersegurança e irá formalizar uma queixa junto da Polícia Judiciária.

"Neste momento não existem indicadores de que outros sistemas ou serviços da Administração Pública Regional tenham sido afetados", refere a vice-presidência, realçando que foram adotadas "medidas adicionais" de monitorização, com o objetivo de "prevenir e minimizar" o impacto nos funcionários, cidadãos e organizações que utilizam os serviços digitais do Governo Regional da Madeira.