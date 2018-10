Bloomberg

O turismo em Portugal continua em expansão. Tanto cá dentro como lá fora. Os números divulgados pelo Banco de Portugal esta quinta-feira, dia 18 de Outubro, já têm o acumulado das exportações e importações de turismo até Agosto. A conclusão é a mesma para as duas perspectivas: este vai ser mais um ano de recordes.Comecemos pela distinção. Nas estatísticas da balança comercial de serviços é possível autonomizar a componente de "viagens e turismo". De acordo com a definição do Banco de Portugal, esta rubrica inclui os serviços adquiridos por viajantes que visitam uma determinada economia onde são não residentes durante a sua estadia. Incluem-se, por exemplo, os serviços de alojamento, transportes, alimentação, lazer, culturais, entre outros.Nessa componente há duas ópticas: a das exportações, que é registada quando turistas estão em território nacional; e a das importações, que é registada quando os cidadãos de um país são turistas em território estrangeiro.No caso da primeira óptica, o sucesso de Portugal tem sido aclamado ano após ano . Este ano as exportações de viagens e turismo até Agosto atingiram os 10.970 milhões de euros - uma subida de 11% (+1.098 milhões de euros) face aos 9.872 milhões de euros nos primeiros oito meses de 2017.No total do ano passado as exportações chegaram quase aos 15 mil milhões de euros. Se não houver uma desaceleração, tudo indica que 2018 ultrapassará esse valor.No caso da segunda óptica também se tem registado um aumento, que traduz uma maior procura por turismo por parte dos residentes. Este ano as importações de viagens e turismo até Agosto atingiram os 3.063 milhões de euros - um aumento de 8% (+222 milhões de euros) face aos 2.841 milhões de euros registados nos primeiros oito meses de Agosto.No total do ano passado as importações ultrapassaram pela primeira vez os quatro mil milhões de euros, fixando-se em 4.297 milhões de euros. Com o ritmo actual as importações caminham para perto dos cinco mil milhões de euros.Ainda assim, as exportações de turismo continuam a ser três vezes mais do que as importações, além de estarem a crescer a um ritmo superior. Essa conjugação de factores tem contribuído para a melhoria do excedente. Até Agosto, nesta rubrica o "saldo passou de 6.996 milhões de euros para 7.968 milhões de euros", assinala o Banco de Portugal.