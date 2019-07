Portugal antecipa pagamento de 2.000 milhões à Zona Euro

Portugal quer proceder ao pagamento antecipado de 2.000 milhões à Zona Euro antes do final do verão, refere o Público.

Com o empréstimo do FMI pago, o Governo está a concluir o processo que lhe permitirá iniciar os pagamentos antecipados aos credores europeus da troika. A poupança em juros, diz Mário Centeno ao Público, pode ser superior a 100 milhões de euros.

Segundo o ministro das Finanças, o valor do primeiro pagamento rondará os 2.000 milhões de euros. "E depois, no futuro, outros pagamentos do mesmo tipo poderão ser feitos. Isso permitirá, dadas as taxas de juro de Portugal neste momento, poupanças que serão sempre superiores a 100 milhões de euros, o que é muito significativo e crucial na gestão da dívida pública em Portugal", acrescentou.





Do empréstimo total de 76,5 mil milhões de euros que Portugal recebeu da troika, ainda deve 51,6 mil milhões de euros: 24,3 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilidade e 27,3 mil milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira – isto depois de ter saldado a dívida que ainda tinha junto do FMI, em Dezembro do ano passado, com o pagamento de 4,7 mil milhões de euros.