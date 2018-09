Portugal anuncia acordo para acolher 10 migrantes do navio Aquarius

Reuters

O Governo português anunciou, através de comunicado enviado às redacções, ter chegado a acordo com França e Espanha para receber 10 dos 58 migrantes que continuam a bordo do navio Aquarius II. O Ministério da Administração Interna explica que este acordo se insere "no quadro da resposta solidária ao fluxo de migrantes que procuram chegar à Europa através do Mediterrâneo".

"Portugal continua a defender uma solução europeia integrada, estável e permanente para responder a este desafio migratório mas, por razões humanitárias e face à situação de emergência em que se encontram estas pessoas, manifesta mais uma vez a sua disponibilidade para, solidariamente e de forma concertada com Espanha e França, acolher parte do grupo de migrantes", acrescenta o comunicado.

O navio da organização não-governamental (ONG) continuava ao largo do Mediterrâneo à espera de autorização para atracar num porto. Nesta altura, o Aquarius II segue em direcção ao porto de Marselha, adianta o jornal italiano Corriere della Sera, isto depois de num pedido anterior para aceder àquele porto as autoridades francesas terem rejeitado invocando a necessidade de uma solução europeia para o problema.

Em Junho, o então recém-empossado governo italiano de aliança entre o anti-sistema 5 Estrelas e o anti-imigração Liga, rejeitou que esta embarcação (na altura com mais de 600 migrantes a bordo) atracasse num porto italiano considerando que o fardo assumido por Roma no acolhimento de requerentes de asilo deve ser distribuído pelos restantes Estados-membros. Perante a polémica instalada entre Itália e Malta quanto à responsabilidade pela recepção daquelas centenas de migrantes, foi Espanha, por decisãp do na altura recém-empossado primeiro-ministro Pedro Sánchez, a aceitar que a embarcação atracasse no porto de Valência.



O ministro italiano do Interior e líder da Liga, Matteo Salvini, chegou a criticar alguns países da UE, incluindo Portugal, por não cumprirem a promessa de recepção de migrantes resgatados no Mediterrâneo. Dessas centenas de requerentes de asilo, Portugal ficou de acolher 50 migrantes, tendo na altura o Ministério liderado por Eduardo Cabrita garantido que essas pessoas chegariam a solo luso em Setembro.

(Notícia actualizada às 15:40)