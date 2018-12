Portugal aplica 11 milhões de dólares no Banco Asiático de Desenvolvimento

O Estado vai participar no quinto aumento de capital do Banco Asiático de Desenvolvimento com 11 milhões de dólares (cerca de 9,6 milhões de euros).

O Governo vai acompanhar o quinto aumento de capital do Banco Asiático de Desenvolvimento, instituição que tem por missão o combate à pobreza e a melhoria das condições de vida das populações da Ásia e do Pacífico.



A aprovação do pagamento de 11 milhões de dólares (cerca de 9,6 milhões de euros) até 31 de Janeiro de 2019 foi publicada em Diário da República esta sexta-feira, 21 de Dezembro.



O diploma confirma a autorização da "participação da República Portuguesa no quinto aumento geral de capital do Banco Asiático de Desenvolvimento, sob a forma de um aumento especial de capital, no valor total de 11.617.150 de dólares", lê-se no documento.



O Banco Asiático de Desenvolvimento é uma instituição financeira criada em 1966, "que tem por missão o combate à pobreza e a melhoria das condições de vida das populações da Ásia e do Pacífico, promovendo para o efeito, parcerias com governos, sector privado, organizações não-governamentais, agências de desenvolvimento e outros parceiros da sociedade civil", detalha o diploma.



Desde o nascimento da instituição que Portugal é um dos parceiros. Uma participação que "assume grande importância para a prossecução da política externa, da política de cooperação para o desenvolvimento, em particular no que respeita a Timor-Leste como país prioritário, e da política de internacionalização da economia portuguesa para a região da Ásia e do Pacífico", segundo o mesmo documento.



Desde 1999 a instituição financiou projectos de desenvolvimento em Timor-Leste - um dos países prioritários da política de cooperação nacional - no montante aproximado de 385 milhões de dólares, "tendo o volume deste apoio vindo a crescer de forma significativa".