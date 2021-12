Portugal atinge recorde de 168 mil testes à Covid-19 num só dia

Nunca, num só dia, tinham sido feitos tantos testes em Portugal à Covid-19 como na passada sexta-feira — foram cerca de 168 mil, com uma taxa de positividade de 3,3%, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.A última sexta-feira, em que se jogou o Benfica-Sporting — obrigando milhares de pessoas a fazerem teste na véspera — teve "o maior número de testes alguma vez registado num só dia em Portugal", informa o instituto em comunicado. Desses 168 mil, 70% (ou seja, 117 mil) foram testes rápidos de antigénio. Estes dados não incluem os autotestes.Na semana passada, entre 29 de novembro e 3 de dezembro, Portugal fez "mais de 540 mil testes de diagnóstico à Covid-19". A 26 de novembro, sublinha o instituto, o país "tinha já atingido a marca de 21 milhões de testes à Covid-19 e deverá atingir os 22 milhões no início da próxima semana".Ao longo do mês de novembro "realizaram-se aproximadamente 1,5 milhões de testes de diagnóstico, com uma média diária de cerca de 50 mil testes".Os testes rápidos de antigénio feitos nas farmácias e laboratórios que aderiram ao regime excecional de comparticipação voltaram a ser gratuitos a partir de 19 de novembro. Uma medida que vai durar até dia 31 de dezembro.