Portugal com 323 novos casos de covid-19 e 6 mortes

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 323 novos casos de infetados com a covid-19 em Portugal, segundo os dados revelados pela Direção Geral da Saúde (DGS) este sábado, 27 de junho.

De acordo com a DGS, o número de casos confirmados aumentou de 40.866, ontem, para 41.189, o que representa 323 novos infetados.

O crescimento do número de novos casos foi, assim, de 0,79%, uma desaceleração face à subida de 1,12% registada ontem, dia em que foram identificados 451 novos casos.

Já o número de vítimas mortais devido ao novo coronavírus subiu de 1.555 para 1.561, o que significa que há mais seis óbitos face a sexta-feira. Ontem, o número de mortes a lamentar também foi de seis.





Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está assim em 3,79%, o valor mais baixo desde 25 de abril (3,76%).

Os doentes recuperados são mais 231 face a ontem, que elevam o total para 26.864. Este número é inferior ao registado ontem, dia em que foram contabilizados 251 pacientes recuperados.

Internados estão um total de 442 pacientes, menos 15 do que ontem, e 70 em unidades de cuidados intensivos, mais três do que na sexta-feira.





Segundo o boletim diário da DGS, as seis novas mortes foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que viu o total de óbitos subir de 457 para 463. Há 816 mortos no Norte, 248 no Centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 4 óbitos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.