Na zona euro, a taxa de inflação anual subiu, em novembro, para 1,0%, valor que se compara com os 1,9% homólogos (mesmo mês do ano anterior) e os 0,7% de outubro.

Já no conjunto da União, de acordo com o gabinete estatístico europeu, a taxa de inflação progrediu para os 1,3% em novembro, face aos 1,1% de outubro e aos 2,0% de novembro de 2018.



As taxas de inflação mais baixas foram registadas em Portugal, Itália (ambos com 0,2%) e Bélgica (0,4%), enquanto as mais elevadas se observaram na Roménia (3,8%), Hungria (3,4%) e Eslováquia (3,2%).



A taxa de 0,2% de inflação anual de novembro em Portugal compara com os -0,1% de outubro e os 0,9% de novembro de 2018.



Na comparação em cadeia, ou seja, face a outubro, a inflação anual recuou em cinco Estados-membros, permaneceu estável em dois e aumentou em 20.











ACC // JNM



Lusa/fim

A taxa de inflação anual avançou em novembro para 1,0 na zona euro e 1,3% na União Europeia (UE), tendo Portugal registado a mais baixa, juntamente com Itália (0,2%), divulgou hoje o Eurostat.Na zona euro, a taxa de inflação anual subiu, em novembro, para 1,0%, valor que se compara com os 1,9% homólogos (mesmo mês do ano anterior) e os 0,7% de outubro.