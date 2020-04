Portugal com mais de 25 mil casos de covid-19. Óbitos com menor aumento desde 6 de abril

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 989, o que traduz uma subida de 16 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 973, anunciou a DGS esta quinta-feira, 29 de abril.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 2,2% para 25.045 , sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 540. Ontem tinham aumentado 0,75% para 24.505.





A fasquia das 25 mil pessoas infetadas foi atingida no dia em que o Governo português vai anunciar as medidas de desconfinamento, que vai acontecer ao longo de três fases (4 de maio, 18 de maio e 1 de junho) e arranca já na segunda-feira com a abertura de lojas com menos de 200 metros quadrados, cabeleireiros e stands automóveis.

O crescimento diário do número de mortos baixou em termos absolutos (16 contra 25 ontem), sendo que a taxa de crescimento (1,6% contra 2,6% ontem).

O número de óbitos em 24 horas foi o mais reduzido desde 6 de abril, embora a fasquia dos mil óbitos esteve prestes a ser atingida.

Em sentido contrário, verifica-se uma aceleração na taxa de crescimento do número de infetados (2,2% contra 0,75% ontem). Em termos absolutos também subiu (540 contra 183 ontem).

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,95%, abaixo do registado ontem (3,97%).





Existem 1.519 casos recuperados, acima dos valores registados ontem (1.470).

Segundo o boletim diário da DGS, há 566 mortos no Norte (mais de metade do total), 199 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 198 no centro e 13 no Algarve. Os Açores registam 12 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as vítimas mortais, 666 têm mais de 80 anos (67% do total); 195 entre 70 e 79; 87 entre 60 e 69; 29 entre 50 e 59 e 10 com idade entre 40 e 49 anos. 505 são mulheres e 484 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 247.685 (ontem estava em 243.655) e 3.794 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (3.825 ontem). O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 29.467.

O número de pessoas internadas voltou assim a descer depois do aumento de 44 na véspera, naquela que tinha sido a primeira subida após 12 dias seguidos de quedas. Já o número de internados nas UCI subiram ligeiramente após 10 dias em queda.

Apenas 0,69% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, menos de 4% dos infetados estão internados.