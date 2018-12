Portugal com segunda maior subida mensal nas vendas a retalho da Zona Euro

As vendas a retalho aumentaram, em Outubro, na zona euro e na União Europeia (UE), quer face a Setembro quer em termos homólogos, com Portugal a registar a segundo subida mensal (2,3%), segundo o Eurostat.

Na zona euro, o volume das vendas a retalho subiu 1,7% em termos homólogos e 0,3% face a Setembro.

Na UE, as vendas a retalho avançaram 2,1% face a Outubro de 2017 e 0,1% na comparação com Setembro.

Segundo o gabinete estatístico da UE, as maiores subidas mensais registaram-se na Eslovénia (7,9%), em Portugal (2,3%) e na Áustria (1,6%), tendo os principais recuos sido assinalados na Finlândia (-2,0%), na Dinamarca e Suécia (-1,2% cada).

Na comparação homóloga, a Eslovénia (13,3%),a Irlanda (8,4%) e a Lituânia (7,3%) tiveram em Outubro os maiores crescimentos nas vendas a retalho, enquanto, no sentindo contrário, as principais quebras foram observadas em Malta (-2,3%), na Finlândia (-1,0%) e no Luxemburgo (-0,3%).

Em Portugal, as vendas a retalho subiram 5,1% face a Outubro de 2017.