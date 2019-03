Por outro lado, a Bélgica, que tem uma população semelhante (mas um PIB maior), cresceu menos do que a economia portuguesa: 1,4%, abaixo da média europeia.



À semelhança da Bélgica, as maiores economias da Zona Euro, que são também as mais desenvolvidas, tendem a registar crescimentos percentuais mais baixos. Foi o caso da Alemanha (1,4%), de França (1,5%) e da Itália (0,9%), o que foi determinante para puxar para baixo a média de crescimento da Zona Euro.

Dentro deste universo, Portugal - que registou um crescimento de 2,1%, acima da média da Zona Euro - está na parte inferior da tabela. Em 2018, houve 13 países da União Europeia com melhor desempenho e seis países com pior desempenho do que a economia portuguesa.Há alguns países com que é possível fazer uma comparação direta com Portugal, apesar das diferenças na estrutura da economia. É o caso da República Checa, que tem uma população semelhante a Portugal (mas um PIB mais baixo), que cresceu 3% no ano passado, e da Hungria, que também tem uma população semelhante (mas um PIB mais baixo), que cresceu 4,9%. Ambos os países estão fora da Zona Euro.Já a Suécia (também fora da Zona Euro), que tem uma população semelhante (mas um PIB maior), cresceu 2,3% em 2018, ligeiramente acima do desempenho económico de Portugal.