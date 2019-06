Portugal disponibiliza-se para receber cinco migrantes do navio Sea Watch

Portugal disponibilizou-se para receber cinco migrantes do grupo de 40 que estavam a bordo do navio da organização não-governamental (ONG) Sea Watch, que aportou esta sexta-feira em Itália sem autorização.

"Portugal manifestou disponibilidade para receber cinco pessoas do grupo de 40 migrantes que se encontravam a bordo do Sea-Watch 3, que aportou ontem, sexta-feira, no porto italiano de Lampedusa", lê-se na nota à comunicação social, divulgada este sábado, 29 de junho, pelos ministros da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros.