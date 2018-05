Portugal é o 33.º país mais competitivo, a melhor posição desde 2004

"A melhoria de Portugal deve-se ao crescimento na actividade económica", explica o instituto de gestão suíça, o IMD. Andrew Harrer

Em 2018, Portugal registou a segunda maior subida (seis lugares) no ranking de competitividade do influente instituto de gestão suíça, Institute for Management Development (IMD). A economia portuguesa foi considerada a 33.ª mais competitiva entre 63 países, a melhor posição desde 2004. Mas há um aviso para o futuro: se quiser melhorar, Portugal não pode levar a cabo as reformas previstas para o mercado de trabalho, alerta o estudo divulgado esta quarta-feira, dia 23 de Maio."A melhoria de Portugal deve-se ao crescimento na actividade económica assim como uma mudança positiva na percepção da eficiência institucional, incluindo uma maior transparência governamental", explica o comunicado do estudo da IMD. Apenas a Áustria conseguiu uma melhoria superior (sete posições). Portugal destaca-se entre as economias da Europa Ocidental onde apenas Itália e França também melhoraram.Em declarações ao Negócios, Álvaro Almeida, professor da Porto Business School, parceiro do IMD em Portugal, concretiza: a subida de Portugal no ranking deve-se "sobretudo devido à melhoria da performance macroeconómica (nomeadamente nas vertentes comércio e investimento internacional, crescimento do emprego, redução das taxas de juro, e finanças públicas), à maior robustez do sistema bancário, e a uma melhoria significativa da imagem de Portugal no exterior".O também coordenador do PSD para as finanças públicas antecipa que "a evolução da posição de Portugal no ranking nos próximos anos estará fortemente correlacionada com a conjuntura económica na zona euro e com o grau de cumprimento das metas orçamentais definidas pelas instituições europeias".Entre os 260 indicadores que servem para fazer a avaliação, o destaque vai para quatro grandes categorias: Portugal melhorou 13 posições na eficiência nos negócios, nove no desempenho económico, seis na eficiência governamental e um nas infraestruturas. O estudo destaca que Portugal continua a ser atractivo pela competitividade dos custos, a mão-de-obra qualificada, a qualidade das infraestruturas, a mentalidade aberta e atitude positiva, bem como o elevado nível de educação.Apesar da melhoria significativa, a economia portuguesa ainda se encontra na metade menos competitiva destes 63 países avaliados. Para chegar à metade mais competitiva, a IMD aconselha Portugal a reduzir o défice público de forma estrutural para reduzir a dívida publica, o que conseguirá através de um excedente orçamental "permanente".Além disso, o estudo indica que é preciso "assegurar a estabilidade do sistema bancário e do mercado de capitais" e "interromper/congelar as reformas previstas para o mercado de trabalho, que irão diminuir a atractividade para a mão-de-obra jovem e qualificada", um tema sensível que a esquerda parlamentar e os parceiros sociais estão neste momento a discutir.A escola suíça aconselha ainda um pacto entre os partidos para um acordo na "política de educação orientada para o ensino das STEM - Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática". A última recomendação é para a justiça: a IMS diz que é necessário "reduzir a burocracia e melhorar a eficiência do sistema judicial".O país da União Europeia e da Zona Euro melhor classificado este ano é a Holanda que arrecadou o 4.º lugar. No top 5, apenas Singapura se manteve em terceiro lugar. O destaque vai para os Estados Unidos que recuperaram a liderança com Donald Trump na Casa Branca, levando Hong Kong a ficar na 2.ª posição. Os lugares cimeiros ficam completos com a Suíça em 5.º lugar.A IMD diz ainda que "nO ranking da competitividade é elaborado pela escola suíça IMD e conta com a colaboração da Porto Business School. No total são avaliados 260 indicadores: mais de metade correspondem a dados relativos ao emprego e aos negócios e o restante diz respeito a resultados apurados por inquéritos e estudos que analisam factores como a corrupção, preocupações ambientais e qualidade de vida de cada país.