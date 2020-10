Portugal é o mais pessimista da zona euro sobre efeito económico da crise

Com uma previsão de um valor do PIB 3,6% abaixo do registado em 2019, o Governo português é o país da Zona Euro com a perspetiva mais pessimista para o efeito económico da crise, segundo o Público. As conclusões têm como base os esboços orçamentais entregues na semana passada à Comissão Europeia pela maioria dos países da Zona Euro.





O mesmo jornal detalha que o segundo país com uma expectativa mais negativa é França (que estima acabar o próximo ano com um PIB 2,8% mais baixo que o de 2019. E explica que no caso concreto de Portugal, há um forte impacto do setor do turismo e do lazer.





No entanto, apesar deste cenário mais pessimista, a intensidade da pandemia em Portugal tem sido menor do que noutros países, como a Espanha ou a França.