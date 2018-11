Miguel Baltazar/Negócios

A taxa de desemprego em Portugal desceu para 6,7% em Portugal no mês do Outubro, número que compara com 8,4% do mesmo mês do ano anterior, revelou esta sexta-feira, 30 de Novembro, o Eurostat.

Esta percentagem coloca o território nacional em quarto na lista dos países da União Europeia (UE) nos quais a taxa de desemprego mais caiu. Antes de Portugal, destaca-se Espanha, onde o desemprego reduziu de 16,6% para 14,8%, Grécia, com uma diminuição de 20,8% para 18,9% e a Croácia, que lidera as quebras ao descer de 10,2% para 8,1%. Os dados da Grécia são, contudo, relativos a Agosto.

Apesar de se aproximar do pódio das quebras, Portugal tem a nona maior taxa de desemprego entre os 28 Estados membros - abaixo da média da Zona Euro e a par da média da União Europeia. À frente nesta óptica estão Grécia, Espanha e Itália, sendo que as menores taxas de desemprego pertencem à República Checa (2,2%), Alemanha (3,3%) e Hungria (3,7%).

A taxa de desemprego no bloco manteve-se em 6,7% em Outubro, uma descida relativamente aos 7,4% do mesmo mês do ano anterior. Nos Estados Unidos, a taxa para o mesmo período foi de 3,7%, notando também um decréscimo. Na zona euro, a taxa de desemprego fixou-se nos 8,1%.