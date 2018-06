Portugal é o quarto país mais pacífico do mundo

O estudo utilizou 23 indicadores qualitativos e quantitativos para medir a segurança nos vários países, incluindo o nível de segurança e protecção social; a extensão de conflitos internos e internacionais que envolvam o país, assim como e o grau de militarização, a taxa de homicídios e a instabilidade política, de acordo com dados do estudo.





O relatório analisou cerca de 163 países e mostra que a paz a nível mundial se deteriorou cerca de 0,27% face ao ano passado, o que perfaz o quarto ano consecutivo de agravamento do nível de pacificidade nos países. A zona do globo com uma maior queda na segurança regista-se na América do Sul. A Europa continua a ser a região do mundo mais pacífica do mundo mesmo tendo registado declínios nos últimos anos.





Segundo o índice, quanto mais pacífico é um país melhor o desempenho macroeconómico. Nos últimos 70 anos, o crescimento per capita foi três vezes maior em países altamente pacíficos comparativamente a países com baixos níveis de paz.





A Síria continua a ser o país menos pacífico do mundo, uma posição que tem vindo a ocupar nos últimos cinco anos. O Afeganistão, o Sudão do Sul, o Iraque e a Somália estão também entre os países menos pacíficos do mundo.