Pedro Elias

Portugal figura entre os países da União Europeia que mais utilizam energia renovável nos transportes: tem a quinta maior percentagem de fontes renováveis (7,9%) no setor dos transportes, estando acima da média da União Europeia (7,6%). Os dados referem-se a 2017 e foram divulgados esta sexta-feira, 22 de fevereiro, pelo Eurostat.Os países europeus têm vindo a melhorar gradualmente neste indicador ao longo dos últimos dez anos. A percentagem de uso de energias renováveis nos transportes, em média, mais do que duplicou entre 2007 e 2017, passando de 3,1% para 7,6%.No caso de Portugal mais do que triplicou, passando de 2,5% para 7,9%. Apesar desta melhoria, a maior parte dos países da União Europeia estão abaixo da meta fixada para 2020 - usar fontes renováveis em 10% da energia que alimenta os transportes. Apenas dois Estados-membros já a superam: é o caso da Suécia com 38,6% e a Finlândia com 18,8%.Estes dois países nórdicos foram os que registaram um melhor desempenho entre 2016 e 2017. Num só ano, a Finlândia subiu 9,8 pontos percentuais neste indicador. No caso da Suécia a melhoria foi de 4,8 pontos percentuais.Nos lugares cimeiros segue-se ainda a Áustria com 9,7% e a França com 9,1%, surgindo depois Portugal. A maior parte dos países está entre uma percentagem de 5,9% e 8%. Na cauda da Europa neste indicador está a Estónia (0,4%), a Croácia (1,2%) e a Grécia (1,8%).No setor dos transportes, as fontes de energia renovável incluem principalmente biocombustíveis líquidos, hidrogénio e biometano, mas também pode ser eólica, solar, hidroelétrica, entre outras.Recorde-se que Portugal é o terceiro país da União Europeia com a maior percentagem de fontes renováveis na eletricidade consumida.