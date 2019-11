Portugal é o terceiro maior exportador de azeite da União Europeia

Did you know that the United States is the main non-EU destination for olive oil exports?



Which countries are the main exporters of olive oil ?



?? For more information: https://t.co/WGu6BNmc91 pic.twitter.com/hGXDyH55ec — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 8, 2019

Ainda assim, o azeite exportado por Portugal para fora da União Europeia gerou receitas de 257,1 milhões de euros para os produtores nacionais no ano passado.Este é o valor mais elevado de sempre, segundo a série histórica do Eurostat, e mais do dobro do que se verificava há dez anos. Em 2009, Portugal exportava cerca de 100 milhões de euros em azeite para fora da UE.A maior parte das exportações de azeite para fora da UE têm como destino os Estados Unidos. Estes absorvem 35% do azeite que os europeus exportam. Segue-se o Brasil com 11%, o Japão com 9%, o Canadá e a Austrália ambos com 5%.No entanto, a maior parte (63%) do azeite exportado pelos Estados-membros é importado pelos seus vizinhos. Também nessa ótica Espanha e Itália dominam as exportações.Porém, no mercado interno, a Grécia leva a melhor a Portugal, ficando com o terceiro lugar de maior exportador. O azeite português é o quarto mais exportado dentro da UE, em termos de valor (321,2 milhões de euros).Neste caso, a evolução ao longo dos anos é ainda mais expressiva. Recuando a 2010, Portugal apenas exportava 33 milhões de euros de azeite para o mercado interno da UE. No ano seguinte, o valor subiu exponencialmente para 73 milhões de euros e assim foi crescendo até aos mais de 300 milhões de euros (10 vezes mais do que em 2010) atingidos no ano passado.