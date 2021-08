Portugal é um de dois países da UE sem excesso de mortalidade em junho

Portugal é um dos dois únicos países da União Europeia que, em junho, registou uma variação homóloga negativa da taxa de excesso de mortalidade, de acordo com os dados hoje divulgados pelo Eurostat.





No caso português, a taxa de excesso de mortalidade recuou 0,4% em junho em relação à média verificada no mesmo mês de 2016 a 2020, sendo que este foi, ainda assim, um registo menos favorável do que os observados em maio (-0,9%), abril (-6,4%) e março (-4,6%). Em janeiro (+60,5%) e fevereiro (+24,6%) o país apresentou aumentos acentuados dos níveis de mortalidade na sequência do pico pandémico então registado.





Entre os países da UE, só a Suécia teve também uma variação negativa da taxa de excesso de mortalidade, que em junho caiu 2,3% comparativamente com a média em igual mês em cinco anos.





Considerando o conjunto dos 27 Estados-membros da União, a taxa de excesso de mortalidade cresceu 5,8% face à média do período homólogo, variação que configura uma melhoria relativamente ao aumento de 9,6% verificado em maio.





Os dados disponibilizados pelo Eurostat indicam assim que a mortalidade por covid-19 em Portugal tem vindo a retroceder, face ao excesso de mortalidade observado em 2020, enquanto na UE se observa um abrandamento do excesso de mortalidade.