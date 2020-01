Portugal é um dos poucos países europeus onde o desemprego sobe

Taxa de desemprego da União Europeia está no valor mais baixo da série (6,2%), que começa em 2000. Portugal é um dos cinco países onde o desemprego sobe.

Em 28 países da União Europeia, há cinco onde o desemprego tem subido nos últimos meses e Portugal é um deles.



A taxa estimada de 6,9% em dezembro – que o Eurostat assume – está abaixo da média da Zona Euro mas acima da média da União Europeia, onde a percentagem da população ativa que procura trabalho caiu para o valor mais baixo da série.





"Comparado com há um ano, a taxa de desemprego caiu em 21 Estados-membros, permaneceu estável na Dinamarca", e aumentou no Chipre, na Eslovénia, na Lituânia, em Portugal, no Luxemburgo e na Suécia, refere o gabinete estatístico europeu, num destaque publicado esta sexta-feira.