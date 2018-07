Portugal entre os países da UE que mais aumentou a dívida no primeiro trimestre

Dos 28 Estados-membros da União Europeia, 12 registaram um aumento no rácio da dívida pública em relação ao PIB no primeiro trimestre de 2018, revela o Eurostat esta sexta-feira, 20 de Julho. Entre eles está Portugal, que foi o oitavo com maior subida: entre Janeiro e Março, a dívida pública portuguesa cresceu para 126,4% do PIB, o que compara com 125,7% nos últimos três meses deste ano.





Crescimentos superiores do peso do endividamento foram observados na Irlanda, França, República Checa, Eslovénia, Itália, Grécia e Bélgica, o país com o maior aumento.







Continuar a ler Apesar do desempenho destes Estados-membros, a maioria (16 países) conseguiu reduzir a dívida em relação ao PIB, pelo que, no conjunto da região, o rácio desceu de 81,6%, no quarto trimestre de 2017, para 81,5%, entre Janeiro e Março deste ano.



O mesmo cenário não se verificou na Zona Euro, onde a dívida cresceu tanto em termos absolutos como em relação ao PIB. No conjunto dos 19 países da moeda única a dívida pública cresceu de 9,69 biliões de euros para 9,78 biliões, com o rácio a subir de 86,7% para 86,8%.



Portugal não só registou o oitavo maior aumento como continua a ser o terceiro país da União Europeia com o maior rácio dívida/PIB. Acima de Portugal, só Itália (133,4%) e a Grécia (180,4%). Os níveis mais baixos, pelo contrário, são os das Estónia (8,7%), Luxemburgo (22,2%) e Bulgária (24,1%).



Olhando para a evolução do último ano, Portugal, está, porém, entre os melhores desempenhos, tendo sido o 11º país da UE que mais reduziu o rácio da dívida pública face aos primeiros três meses do ano passado. Nesta comparação, apenas a Grécia protagonizou um aumento.







Défice recua na Zona Euro e na União Europeia Os dados revelados esta sexta-feira pelo Eurostat mostram ainda que o défice recuou tanto na Zona Euro como na União Europeia nos primeiros três meses deste ano. Em relação ao último trimestre do ano passado, o défice caiu de 0,6% para 0,1% na Zona Euro e de 0,6% para 0,5% no bloco regional. Em Portugal, fixou-se em 0,5%.



O gabinete estatístico da União Europeia detalha que as receitas totais dos governos da Zona Euro subiram de 46,1% do PIB, no quarto trimestre de 2017, para 46,3%, nos primeiros três meses deste ano, enquanto a despesa desceu de 46,8% para 46,4%.