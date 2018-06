Portugal entre os países que mais vão perder população

Bloomberg

Daqui a cerca de cinquenta anos, em 2070, Portugal terá apenas oito milhões de habitantes, numa quebra de 23%. Trata-se de um dos maiores recuos a nível europeu, apenas superado por alguns países de leste e pela Grécia.Os dados são avançados pelo DN/Dinheiro Vivo a partir do relatório da Comissão Europeia que, de três em três anos, traça estes cenários, o "Ageing Report".A população em idade de trabalhar vai registar uma quebra ainda mais pronunciada, superior a 37%. Com o potencial de crescimento da economia a um dos níveis mais baixos da Europa, a destruição de empregos será a maior.O recuo de 28% no número de horas trabalhadas está relacionado com a quebra do emprego, com o envelhecimento da população e com o facto de a imigração ser insuficiente para compensar esta evolução demográfica.O peso das pensões no PIB vai recuar com o expectável aumento da idade de saída do mercado de trabalho (dois anos mais tarde, aos 66,4 anos) e com a quebra do valor das pensões face aos salários: dos actuais 68% para 56%.A despesa com saúde vai aumentar de 6% para 8,3% do PIB.