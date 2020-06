Portugal espera abertura do Espaço Schengen a 1 de julho

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros disse acreditar, na RTP2, que a livre circulação no Espaço Schengen deverá ser retomada a partir do próximo dia 1 de julho.

Augusto Santos Silva está convicto de que o Espaço Schengen será reaberto a partir do próximo dia 1 de julho, data em que também está prevista a reabertura da fronteira terrestre entre Portugal e Espanha.





Em declarações feitas no Jornal 2 da RTP2 na noite passada, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros defendeu ainda que Portugal detém uma das melhores situações no que concerne à covid-19, nomeadamente no controlo da pandemia.