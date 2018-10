Portugal foi o quarto país da UE que mais reduziu a dívida no segundo trimestre

Bruno Simão/Negócios

Há 5,9 pontos percentuais que separam o rácio da dívida pública no PIB no segundo trimestre deste ano e no mesmo período de 2017. Esta redução de Portugal foi a quarta maior da União Europeia, apenas superada pela Eslovénia, Lituânia e Irlanda. Os dados foram divulgados esta terça-feira, dia 23 de Outubro, pelo Eurostat.Tanto no conjunto da UE como da Zona Euro, a dívida pública tem vindo a cair: passou de 83,4% para 81% no segundo trimestre, em termos homólogos, e de 89,2% para 86,3%, respectivamente. Esta redução, no entanto, tem sido mais forte em alguns Estados-membros.É o caso de Portugal que conseguiu ser o quarto país onde o rácio mais caiu, graças à redução do défice e ao crescimento económico. A dívida pública baixou 5,9 pontos percentuais entre o segundo trimestre de 2018 e o mesmo período de 2017. Na Eslovénia a queda foi de 7,4 p.p., na Lituânia foi de 6,5 p.p. e na Irlanda foi de 6,4 p.p.Na maior parte dos países o rácio diminuiu, mas não em todos. No caso da Grécia, o rácio agravou-se 3,5 pontos percentuais, em termos homólogos. No Reino Unido e na Eslováquia também houve pequenos aumentos.Apesar de ser um dos países que mais reduz o peso da dívida pública, Portugal continua a ser o terceiro Estado-membro mais endividado com um rácio de 124,9% do PIB, apenas superado pela Grécia com 179,7% e pela Itália com 133,1%.