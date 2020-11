Portugal foi rápido a cair, mas está lento a recuperar

A economia nacional foi uma das que atingiram uma quebra mais violenta no final do segundo semestre deste ano. Mas, mostram os números, está a ser comparativamente mais lenta a retomar: ainda só recuperou 63% da riqueza perdida acumulada. E a riqueza produzida no terceiro trimestre ainda está 6,4% abaixo do que era no último trimestre de 2019.

Portugal foi rápido a cair, mas está lento a recuperar









