Portugal Growth tem 100 milhões para capitalizar pequenas e médias empresas

Chama-se Portugal Growth e pretende ajudar ao crescimento e capitalização das pequenas e médias empresas nacionais. O programa surge da parceria entre a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e o Fundo Europeu de Investimento (FEI), e dispõe de 100 milhões de euros para investir em fundos de capital de risco, que por sua vez deverão investir em PME e Midcaps.



O programa fará uso de verbas públicas nacionais, comunitárias e privadas, para mobilizar até 300 milhões de euros de investimento.



"O programa utilizará uma combinação de critérios financeiros e de sustentabilidade ambiental, social, e de governo de sociedades (ESG) para selecionar e monitorizar até 5 fundos geridos por equipas de private equity e growth capital a partir de Portugal. Por sua vez, estes fundos deverão investir em cerca de 40 PME e Midcaps", explicam as instituições em comunicado.



As duas entidades sublinham que esta é uma "medida prioritária e urgente para apoiar a capacitação e capitalização das empresas portuguesas". O dinheiro será dirigido a projetos de internacionalização, transformação digital e inovação empresarial.



A IFD e o FEI "têm recebido múltiplas manifestações de interesse por parte de sociedades gestoras de capital de risco", pelo que a primeira operação de investimento deverá ter lugar ainda no primeiro semestre.



Citado na mesma nota, o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, sublinha a importância do programa para a retoma da economia "no quadro da crise sanitária que vivemos".



Já o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, reconhece que a pandemia "veio evidenciar as fragilidades associadas à dispersão geográfica das cadeias de valor globais", pelo que é "expectável que surjam novas oportunidades de relocalização dos elos das cadeias de valor industriais ao nível europeu, em particular em setores estratégicos". Nesse sentido, o Portugal Growth "poderá constituir-se como um importante instrumento de apoio a estas oportunidades", considera o governante.



Também a vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento, Emma Navarro, ressalva que face à "gravidade da situação que enfrentamos, o apoio às empresas e ao investimento é fundamental para proteger o tecido produtivo e preparar a fase de retoma da economia, uma vez ultrapassada a crise sanitária".



Esta não é a primeira parceria entre o IFD e o FEI. Em 2018 as duas instituições lançaram o Portugal Tech, um programa destinado a financiar start-ups por via do investimento em fundos de Venture Capital.