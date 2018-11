O Presidente português disse hoje em Paris que "Portugal não depende da presença alheia" para construir a paz, aludindo à ausência do chefe de Estado norte-americano do Fórum da Paz, que integra as comemorações dos 100 anos do Armistício.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas em Paris, onde decorrem as comemorações do centésimo aniversário do Armistício, entre hoje e domingo, cujo programa inclui a realização do Fórum da Paz, que vai reunir vários líderes mundiais na procura de soluções para promover a paz no mundo, mas que não contará com a participação do Presidente dos EUA, Donald Trump.

Questionado sobre a ausência de Trump, o Presidente afirmou que Portugal não depende de outros países para construir a paz.