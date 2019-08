Portugal paga 2 mil milhões a credores europeus até final do ano

Portugal vai pagar antecipadamente aos credores europeus 2.000 milhões de euros de dívida da 'troika' até ao final do ano, depois de já ter pago tudo ao FMI, disse hoje à Lusa o ministro das Finanças, Mário Centeno.

"Já está em curso um processo de início de pagamento antecipado aos credores europeus" da dívida contraída por Portugal no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), entre 2011 e 2014, junto do Fundo Monetário Internacional (FMI), Comissão Europeia e Banco Central Europeu (conhecidos como 'troika'), disse hoje à Lusa o ministro das Finanças.