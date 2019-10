A maior parte destas importações que são incorporadas nos automóveis exportados têm origem na Alemanha, seguindo-se Espanha, França, Reino Unido e, mais recentemente, a China. Por setores de atividades, as importações têm origem sobretudo no próprio setor automóvel de outros países, mas também no setor de manutenção e reparação de automóveis assim como na categoria de outros serviços de apoio às empresas.Ao ter elevado conteúdo importado, o setor automóvel português contribuiu menos do que se poderia pensar para a balança comercial. Ainda assim, o setor tem uma importância significativa na economia portuguesa: equivale a 0,9% do VAB (valor acrescentado bruto) e a 1% do emprego. Nesta análise, o setor automóvel compreende a fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques e componentes para veículos automóveis, de acordo com o BdP.O setor também compara bem na sua vertente exportadora, em parte por causa da relevância do investimento direto estrangeiro, e nos indicadores de produtividade, remunerações médias e rácio de investimento. Na comparação europeia, Portugal está a meio da tabela no peso do setor no VAB e nas vendas ao exterior face ao total das exportações de bens.Em 2017, 2018 e 2019 a produção e a exportação de automóveis tem disparado em Portugal. Tal acontece também porque "a quase totalidade da produção nacional destina-se a exportação", notam os economistas do banco central. "As exportações do setor cresceram acima da procura externa relevante nos dois últimos anos, o que implicou ganhos de quota nos mercados externos, uma tendência que se deverá ter mantido na primeira metade de 2019", acrescentam.Por exemplo, em 2018, o setor viu a produção crescer 85% e as exportações de veículos ligeiros de passageiros aumentar 60%, tendo dado um contributo decisivo para o aumento das exportações de bens no conjunto do ano. Esta tendência de crescimento do setor automóvel em Portugal contrasta com a evolução "relativamente fraca" do setor automóvel europeu dado que se verificou uma queda da produção de veículos na União Europeia no ano passado."Esta evolução ao nível europeu está ligada a fenómenos conjunturais [como a norma regulatória sobre a emissão de gases poluentes, as políticas protecionistas, desaceleração económica e fraca procura externa] mas também a questões mais estruturais [elevada densidade automóvel, veículos mais ecológicos, avanços tecnológicos, fraco crescimento populacional], que criam incerteza quanto às perspetivas a médio prazo e a nível global para o setor", explica o Banco de Portugal.