Portugal recebe 2,1 mil milhões do BEI. Plano da Águas de Portugal garante 420 milhões

Portugal vai ser o quarto maior beneficiário, em função do produto interno bruto (PIB), do montante disponibilizado pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), conhecido como Plano Juncker para o crescimento.





De acordo com a Comissão Europeia, o financiamento aprovado pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) para Portugal é de 2,106 mil milhões de euros, podendo este alavancar um investimento total que se cifra em 6,053 mil milhões de euros.