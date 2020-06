Portugal regista mais 421 casos de covid-19 e mais 7 mortes

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.492, o que traduz uma subida de sete óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.485, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 9 de junho.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 1,21% para 35.306, o que representa 421 novos casos em 24 horas, sendo o maior número de casos em 24 horas desde 8 de maio. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,55% para 34.885.



O aumento de 0,5% no número de óbitos compara com a subida de 0,4% da véspera (6 óbitos).





Verifica-se uma subida na taxa de crescimento do número de infetados (1,21% contra 0,55% ontem). Em termos absolutos o número de novos casos também aumentou (421 contra 192 ontem).

É a primeira vez desde 8 de maio que o número de novos infetados fica acima de 400, sendo que habitualmente às segundas-feiras os novos casos são mais reduzidos devido à descida de notificações durante o fim de semana.



386 casos na região de Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 386 novos casos (contra 149 ontem), o que representa 91,7% do total de casos no país.

Na Área Metropolitana de Lisboa o número de casos já é de 11.071, com um incremento de 339 casos face à véspera.





Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,23%, uma descida face aos 4,26% de ontem e o valor mais baixo desde 18 de maio.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 21.339 casos, mais 183 do que o reportado ontem (21.156).

O número de casos ativos aumentou pelo sétimo dia para 12.475, o que representa cerca de 35,3% do total de casos.

Segundo o boletim diário da DGS, há 809 mortos no Norte (mais de metade do total), 408 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 244 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.





Doentes nos hospitais aumentam

Os dados indicam que dos mais de 35 mil casos confirmados, 394 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma subida de 8% face a ontem (366).

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma subida de 10 doentes, ou 18%, para 65, o que representa o valor mais elevado desde 29 de maio.