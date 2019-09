"Tendo por base a informação apurada até à data do presente destaque, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido -0,1% em setembro de 2019 (taxa idêntica à registada em agosto)", anunciou o INE.



Contudo, é de notar que a inflação subjacente - que exclui os preços mais voláteis dos produtos alimentares não transformados e energéticos - fixou-se nos 0,2%, o que indica que a taxa de inflação foi negativa por causa da volatilidade dessas componentes.



O gabinete de estatística assinala que a "taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para -3,9% (em agosto, esta taxa foi -3,5%)", o que justificará esta queda homóloga dos preços em Portugal.



Ou seja, esta descida dos preços em três meses consecutivos pode vir a ser passageira, sem se transformar num período prolongado de deflação na economia portuguesa em que os preços descem de forma generalizada durante vários meses.



O destaque do INE revela ainda que a média dos últimos doze meses até setembro coloca a inflação nos 0,5%, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior.



Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, o indicador utilizado pelo Eurostat para comparar a evolução dos preços nos vários Estados-membros, fixou-se nos -0,3%, o que compara com -0,1% em agosto.



Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de setembro serão publicados no próximo dia 10 de outubro.



(Notícia atualizada às 10:05 com mais informação)

