Portugal regista um óbito e 330 novos casos de covid-19

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 330 casos de pessoas infetadas com covid-19, uma descida face aos 45 contágios contabilizados ontem, revela o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo.No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foi registado mais um em 2 horas, elevando a 16.977 as mortes registadas desde o início da pandemia.

O relatório da Direção-Geral da Saúde dá também conta de mais nove doentes em internamento, elevando o número de hospitalizados para um total de 311. Já o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) subiu para um total de 85, com mais um caso em 24 horas a necessitar de tratamento em UCI.Por regiões, foi no Norte do país que se registou um maior crescimento no número de casos, com mais 160 novas infeções. Na grande Lisboa, foram registadas 76 infeções em 24 horas.Desde o início da pandemia em Portugal, ja foram contabilizados 837 277 infetados, havendo mais 244 casos de pessoas recuperadas da covid-19.Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência manteve-se nos 66,9 por 100 mil habitantes em 14 dias (64,3 casos considerando apenas Portugal Continental). Já o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), em Portugal Continental e a nível nacional também se manteve nos 0,98.