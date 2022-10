Portugal sobe a 3.º país com maior stress financeiro para as famílias mais pobres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de os dados mais recentes mostrarem ainda ligeiras melhorias no rendimento disponível real em termos globais, a situação financeira das famílias mais vulneráveis poderá sofrer um agravamento substancial no 3.º trimestre. Atrás apenas de Hungria e Espanha, Portugal é já o país europeu onde estas encontram maiores dificuldades em pagar as contas.





...