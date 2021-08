Portugal tem 72% da população com a vacinação completa contra a covid-19

Portugal tem já 72% da população com a vacinação completa e 80% com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19, indica o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS).





Segundo o relatório de vacinação, até domingo havia já 7.399.577 pessoas que tinham concluído o respetivo esquema vacinal e 8.264.586 pessoas que tomaram uma dose.





Em comparação com o relatório anterior, divulgado na semana passada, o número de pessoas com a vacinação completa cresceu seis pontos percentuais, ao passo que com a primeira dose esse aumento foi somente de quatro pontos percentuais.