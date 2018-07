Portugal tem a quarta maior subida da UE no preço das casas

Portugal registou a quarta maior subida no preço das casas no primeiro trimestre do ano, em termos homólogos, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 10 de Julho, pelo gabinete de estatísticas europeu.





De acordo com o índice de preços da habitação do Eurostat, o preço das casas subiu 12,2% em Portugal, em termos homólogos, contra a média de 4,5% na Zona Euro e de 4,7% na União Europeia.









Só a Letónia (13,7%), a Eslovénia (13,4%) e a Irlanda (12,3%) registam aumentos homólogos superiores ao português. Há mesmo países onde os preços caem ligeiramente: é o caso da Suécia, da Itália ou da Finlândia.