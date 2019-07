Portugal tem a sexta inflação mais baixa da União Europeia

A taxa de inflação em Portugal mais do que duplicou em junho, mas persiste como uma das mais baixas da União Europeia, de acordo com os dados do Eurostat publicados esta quarta-feira, 17 de julho.

Segundo o gabinete de estatística da União Europeia, o índice de preços no consumidor (IPC) na Zona Euro aumentou 1,3% em junho, o que se situa acima do indicado na primeira estimativa, que apontava para uma inflação de 1,2%.

O registo de junho também representa um aumento de uma décima face ao registado em maio (1,2%), embora persista acima da meta do Banco Central Europeu (2%).

Em Portugal, a inflação harmonizada aumentou de 0,3% em maio para 0,7% no mês passado, mas o país continua a apresentar uma das taxas mais baixas da União Europeia. Abaixo de Portugal surgem apenas seis países: Grécia (0,2%), Chipre (0,3%), Dinamarca (0,5%), Croácia (0,5%) e Espanha (0,6%).

Tendo em conta a taxa não harmonizada (que não permite comparações com os outros países da UE), a inflação é ainda mais baixa. O INE tinha anunciado a 10 de julho que o índice de preços no consumidor registou uma variação homóloga de 0,4% no mês passado, uma taxa idêntica à de maio.

Roménia (3,9%), Hungria (3,4%) e Letónia (3,1%) são os países da UE com as taxas de inflação mais elevadas.