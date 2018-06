Portugal tem o quinto maior crescimento do emprego na UE

Bruno Simão/Negócios

O emprego em Portugal cresceu 3,2% nos primeiros três meses do ano, divulgou o Eurostat, o gabinete de estatística europeu. Esta percentagem coloca o território nacional em quinto na lista dos países da União Europeia (UE) que mais geraram emprego no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior.



À frente de Portugal seguem Malta (5,3%), Croácia (4,6%), Chipre (4%) e Luxemburgo (3,7%).



Já em cadeia, ou seja, em relação aos últimos três meses de 2017, Portugal apresentou uma subida de 1%. O país consegue subir ao terceiro lugar do pódio, mas partilha-o com outros dois Estados membros: Luxemburgo e Croácia. Mais uma vez Malta supera o território nacional nesta matéria, com um aumento de 1,3% em relação ao trimestre anterior, mas é a Roménia que leva a melhor nesta análise, avançando 1,9%.



A nota mais negativa da União Europeia vai para a Estónia, o único país onde houve uma redução em relação ao final de 2017, onde o emprego diminuiu 1,4%. A Bulgária e a Lituânia não viram alterações no nível de emprego.



Em termos agregados, "estes são os maiores níveis de emprego alguma vez registados" tanto no total do bloco como nos países da Zona Euro. No primeiro trimestre, em comparação com o anterior, o emprego tanto na Zona Euro como na União Europeia cresceu 0,4%. Já em relação ao ano anterior, a subida é de 1,4%, uma aceleração menor do que a dos últimos três meses de 2017.