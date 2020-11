Portugueses contra geringonça com o Chega em legislativas

Mais de metade dos portugueses discorda do acordo de governo obtido nos Açores entre PSD, CDS e PPM e que conta com o apoio parlamentar do Chega (e da Iniciativa Liberal), e dois terços não querem ver repetida uma solução idêntica na sequência de eleições legislativas, revela a sondagem da Intercampus para o Negócios e o CM/CMTV.

